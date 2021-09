LIVE Paolini-Riske 7-6 6-2, Finale WTA Portorose in DIRETTA: è primo torneo in carriera per l’azzurra, splendida cavalcata! (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina dunque qui la nostra DIRETTA LIVE. Siamo felici di avervi raccontato questo successo del tennis italiano. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata (che, questo è abbastanza chiaro, tra Italia e Slovenia ha ancora da dire parecchio). 21:51 “Ciao, sono davvero molto felice per questa vittoria. E’ un momento speciale. Grazie all’organizzazione, complimenti a te Alison, che hai giocato molto bene. Ringrazio Enzo, la mia famiglia, la gente a casa, il mio preparatore atletico che mi ha dato una grossa mano. Grazie a tutti gli italiani che sono venuti ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATermina dunque qui la nostra. Siamo felici di avervi raccontato questo successo del tennis italiano. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata (che, questo è abbastanza chiaro, tra Italia e Slovenia ha ancora da dire parecchio). 21:51 “Ciao, sono davvero molto felice per questa vittoria. E’ un momento speciale. Grazie all’organizzazione, complimenti a te Alison, che hai giocato molto bene. Ringrazio Enzo, la mia famiglia, la gente a casa, il mio preparatore atletico che mi ha dato una grossa mano. Grazie a tutti gli italiani che sono venuti ...

