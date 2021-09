LIVE Moto2, GP Misano 2021 in DIRETTA: Raul Fernandez vince davanti a Gardner! Terzo Canet, quinto Bezzecchi! (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP 13.17 La nostra DIRETTA LIVE della gara di Moto2 del Gp di Misano finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per tantissimi contenuti sul Motomondiale. Un caro saluto e a prestissimo! 13.15 Ecco la classifica generale del mondiale aggiornata dopo questa gara: 1 Remy GARDNER Kalex AUS 271 2 Raul Fernandez Kalex SPA 2373 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 190 4 Sam LOWES Kalex GBR 140 5 Aron Canet Boscoscuro SPA ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP 13.17 La nostradella gara didel Gp difinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per tantissimi contenuti sul Motomondiale. Un caro saluto e a prestissimo! 13.15 Ecco la classifica generale del mondiale aggiornata dopo questa gara: 1 Remy GARDNER Kalex AUS 271 2Kalex SPA 2373 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 190 4 Sam LOWES Kalex GBR 140 5 AronBoscoscuro SPA ...

Advertising

sportli26181512 : MotoGP, GP San Marino: la diretta LIVE della gara di Misano: Dopo le emozioni della Moto3 e della Moto2, adesso è t… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #SanMarinoGP #MisanoGp Sesta vittoria per il #25 che si porta a -34 dal team-mate Remy Gardner - - motograndprixit : #Moto2 #SanMarinoGP #MisanoGp Sesta vittoria per il #25 che si porta a -34 dal team-mate Remy Gardner - - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Misano 2021 in DIRETTA: scatta il warm-up Bezzecchi sfida Gardner e Fernandez - #Moto2 #Misano… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #MotoGP2021 #SanMarinoGP #MisanoGp #MarcoBezzecchi ha fatto registrare il settimo tempo - -