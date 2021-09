Inter, il fondo Pif vuole entrare in società. Ma Zhang… (Di domenica 19 settembre 2021) Inter, il fondo Saudita Pif vorrebbe entrare nel capitale nerazzurro: gli ultimi aggiornamenti riguardo la situazione Il fondo Pif che sarebbe Interessato all’Inter gestisce affari con cifre da capogiro come 430 miliardi di euro, il suo ingresso nella società nerazzurra è sognato dai tifosi nerazzurri, che non vedrebbero l’ora di ripercorrere i ricchi cammini di Psg e Manchester City. Attualmente però non ci sarebbero stati dei contatti, con il club meneghino respinge le indiscrezioni circolate sui social nei giorni scorsi. Questo quanto si legge su La ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 settembre 2021), ilSaudita Pif vorrebbenel capitale nerazzurro: gli ultimi aggiornamenti riguardo la situazione IlPif che sarebbeessato all’gestisce affari con cifre da capogiro come 430 miliardi di euro, il suo ingresso nellanerazzurra è sognato dai tifosi nerazzurri, che non vedrebbero l’ora di ripercorrere i ricchi cammini di Psg e Manchester City. Attualmente però non ci sarebbero stati dei contatti, con il club meneghino respinge le indiscrezioni circolate sui social nei giorni scorsi. Questo quanto si legge su La ...

