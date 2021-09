I numeri sui congedi parentali durante il Covid mostrano dinamiche tutt’altro che neutre in termini di genere (Di domenica 19 settembre 2021) di Paola Biasi, Maria De Paola e Paolo Naticchioni (fonte: lavoce.info) L’analisi dei congedi Covid-19 conferma, ancora una volta, che le madri svolgono il ruolo di principale care-giver all’interno delle famiglie italiane. Solo il 21% dei papà ha fatto richiesta. Cosa succede quando la madre guadagna più del padre. Chi ha preso il congedo Covid-19? Le misure di contenimento del Covid-19 hanno avuto un forte impatto su vari aspetti della vita delle famiglie italiane, inclusa la gestione dei tempi di lavoro e di cura nel caso di famiglie con figli in età scolare e pre-scolare. Infatti, la necessità di garantire il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) di Paola Biasi, Maria De Paola e Paolo Naticchioni (fonte: lavoce.info) L’analisi dei-19 conferma, ancora una volta, che le madri svolgono il ruolo di principale care-giver all’interno delle famiglie italiane. Solo il 21% dei papà ha fatto richiesta. Cosa succede quando la madre guadagna più del padre. Chi ha preso il congedo-19? Le misure di contenimento del-19 hanno avuto un forte impatto su vari aspetti della vita delle famiglie italiane, inclusa la gestione dei tempi di lavoro e di cura nel caso di famiglie con figli in età scolare e pre-scolare. Infatti, la necessità di garantire il ...

