Hawaii | ritrovata sulla spiaggia una bottiglia con un messaggio del 1984

(Di domenica 19 settembre 2021) Tra il Giappone e le isolec’è più di mezzo Oceano Pacifico. Oltre 6.400 chilometri in linea d’aria. Una distanza percorsa in 37 anni da unadi vetro che si è affidata solo al movimento delle correnti marine. Una bambina di 9 anni ha trovato su unadellequestacon dentro un. A riportare la notizia è stata la CNN. Nessuna richiesta d’aiuto, nessuna confidenza romantica e nemmeno un torbido segreto affidato alle onde. Il titolo delera Indagine sulle correnti oceaniche ed era stato scritto dagli studenti della ...

Una bambina di 9 anni ha trovato su una spiaggia dellequesta bottiglia con dentro un messaggio. A riportare la notizia è stata la CNN . Nessuna richiesta d'aiuto, nessuna confidenza romantica ...Una bottiglia di vetro contenente un messaggio scritto nel 1984 è stataalleed è stata scoperta da una bambina di 9 anni, 37 anni dopo che gli studenti delle scuole superiori in Giappone l'hanno gettata nell'oceano come parte di un esperimento. Il ...Un messaggio in bottiglia datato 1984 è riemerso su una spiaggia delle Hawaii, ritrovato da una bimba di 9 anni. Ne dà notizia l’Ansa. La ...Lanciata da studenti giapponesi come parte di un esperimento nel 1984. Il messaggio è intitolato "Indagine sulle correnti oceaniche" ...