Empoli Sampdoria 0-1 LIVE | Damsgaard sfiora il gol | pallone deviato

(Di domenica 19 settembre 2021) Allo stadio Castellani, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Castellani”,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Castellani 2? Brivido Mancuso – Il portiere dellain uscita bassa con i piedi respinge il tocco in porta di Mancuso 15? Punizione di Candreva – ...

Advertising

rfutbol : Comienza 2ª Parte Empoli - Sampdoria #Empoli #Sampdoria #SerieA - zazoomblog : DIRETTA Empoli-Sampdoria: segui la partita LIVE - #DIRETTA #Empoli-Sampdoria: #segui - Gazzetta_it : Inizia il secondo tempo Empoli-Sampdoria 0-1 - BandarBolaTop : - kulusecsi : Empoli 0-1 Sampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Sampdoria

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2021/22: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Candreva () FLOP: Bajrami () VOTI Al ...Francesco Caputo ha firmato il suo primo gol per lasfruttando al meglio il bell'assist di Antonio Candreva Al minuto 31 della sfida trai blucerchiati si portano in vantaggio grazie alla rete di Francesco Caputo, bravo a sfruttare al meglio l'assist di Antonio Candreva. L'attaccante non esulta visti i suoi trascorsi ...Francesco Caputo segna il gol dell’1-0 della Sampdoria al Castellani di Empoli e si conferma bomber di livello in Serie A. Non ci ha messo molto Francesco Caputo a prendersi la Sampdoria. Un paio di ...Al Castellani Sampdoria avanti 1-0 contro l’Empoli all’intervallo del lunch match della quarta giornata di campionato. Partita per larghi tratti sul filo dell’equilibrio fino al gol doriano. A ...