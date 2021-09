Codacons contro chi non si vaccina: “Stop a Reddito Cittadinanza e pensioni” (Di domenica 19 settembre 2021) La Codacons con un comunicato vuole l’estensione delle ultime regole sul Green Pass a lavoro anche ad altre categorie Foto Ministero del LavoroÈ “sacrosanto” per gli “scansafatiche” che hanno ricevuto il “regalo 5stelle”, mentre per i pensionati può essere un buon fine per proteggere gli anziani fragili. Con queste parole il Codacons chiede la sospensione del Reddito di Cittadinanza e della pensione per le persone che non si vaccinano. La proposta arriva in seguito alla decisione del governo di estendere l’obbligo vaccinale a molte altre categorie di lavoratori e non solo ... Leggi su ck12 (Di domenica 19 settembre 2021) Lacon un comunicato vuole l’estensione delle ultime regole sul Green Pass a lavoro anche ad altre categorie Foto Ministero del LavoroÈ “sacrosanto” per gli “scansafatiche” che hanno ricevuto il “regalo 5stelle”, mentre per i pensionati può essere un buon fine per proteggere gli anziani fragili. Con queste parole ilchiede la sospensione deldie della pensione per le persone che non sino. La proposta arriva in seguito alla decisione del governo di estendere l’obbligole a molte altre categorie di lavoratori e non solo ...

