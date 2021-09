Caputo - Quaglia, così la Samp cerca la prima vittoria: le ultime dal Castellani (Di domenica 19 settembre 2021) A pochi minuti dall'inizio del lunch match tra Empoli e Sampdoria il punto dal nostro inviato G. B. Olivero Leggi su video.gazzetta (Di domenica 19 settembre 2021) A pochi minuti dall'inizio del lunch match tra Empoli edoria il punto dal nostro inviato G. B. Olivero

Advertising

sportli26181512 : LIVE #Empoli-Sampdoria 0-0: Mancuso-Cutrone dal 1’. D’Aversa con Quaglia-Caputo - Zogrid19 : @scar15385 La logica imporrebbe Caputo per la partita estremamente meno impegnativa però a me non è piaciuto in cop… - it_samp : #EmpoliSamp, under contro highlander: il duo #Quagliarella /#Caputo sfida #Pinamonti/#Cutrone. #SerieA #sampdoria - ErreBerg : @Danielegiuglio Fallo, sono due titolari sicuri. Joao tira I rigori caputo se non ce quaglia anche. - romanismo85 : @UCS1946 @sampdoria @EmpoliCalcio Lì davanti per una squadra come la vostra non è assolutamente male. Quaglia, Capu… -