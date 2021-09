Elezioni a Trieste. Sono 10 i candidati (Di venerdì 17 settembre 2021) Sono 10 i candidati Sindaco per il Comune di Trieste Roberto Dipiazza, 68 anni, sindaco uscente, è sostenuto da una coalizione di centrodestra. E’ sostenuto da “Lista civica Dipiazza per Trieste”, Forza Italia, Lega Salvini Fvg, Fratelli d’Italia e Cambiamo Trieste. Francesco Russo, 52 anni, vicepresidente del Consiglio regionale Fvg, è candidato del centrosinistra. E’ sostenuto da lista “Punto Franco”, Pd, Trieste 21-26, Partito Animalista, Noi Pensionati Assieme e Uniti per un’altra città. Alessandra Richetti, 58 anni, è la candidata del Movimento 5 Stelle. Riccardo Laterza, ... Leggi su udine20 (Di venerdì 17 settembre 2021)10 iSindaco per il Comune diRoberto Dipiazza, 68 anni, sindaco uscente, è sostenuto da una coalizione di centrodestra. E’ sostenuto da “Lista civica Dipiazza per”, Forza Italia, Lega Salvini Fvg, Fratelli d’Italia e Cambiamo. Francesco Russo, 52 anni, vicepresidente del Consiglio regionale Fvg, è candidato del centrosinistra. E’ sostenuto da lista “Punto Franco”, Pd,21-26, Partito Animalista, Noi Pensionati Assieme e Uniti per un’altra città. Alessandra Richetti, 58 anni, è la candidata del Movimento 5 Stelle. Riccardo Laterza, ...

