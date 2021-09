88enne di Monfalcone spara alla figlia e poi si toglie la vita

(Di venerdì 17 settembre 2021) Un uomo di 88 enne, di origine serba ma residente a, hato, una donna di 60 anni, di frontesua abitazione a Sarmeola di Rubano in provincia di Padova. L’omicidio è avvenuto proprio nel giorno del compleanno della. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Secondo quanto appreso in passatoci potrebbero essere stati diversi tancori tra i famigliari, collegati ad attività economiche. Questo potrebbe essere il movente legato all’omicidio. Al momento del delitto in casa con la vittima, c’era uno dei figli del marito.

In primavera, incontrando Anna Maria Cisin, la sindaca di, dove abitava, le aveva ... L'ipotesi alla quale stanno lavorando i carabinieri di Padova, che l'non sopportasse l'idea che ...... 88 anni, nato in Serbia ma residente a, in provincia di Gorizia e della figlia Dorjana. ... dai primi riscontri è emerso che si tratta di una pistola che l'deteneva regolarmente, ora ...Stellio Cerqueni, l’anziano che venerdì ha ucciso la figlia Dorjana e poi s’è sparato davanti alla casa di lei, a Rubano (Padova), era convinto di non avere più nulla da perdere. In primavera, incontr ...Rosetta Cirillo, 57 anni, aveva sposato Stellio Cerqueni, l’88enne che venerdì ha raggiunto Rubano in taxi, armato di pistola, ha freddato la figlia in strada e poi si è tolto la vita ...