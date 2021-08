Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2021 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 agosto 2021)DEL 9 AGOSTOORE 7.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON LA PROVINCIALE 15 VELLETRI ANZIO II TRONCO. IL TRATTO TRA VIA SANTA MARIA GORETTI E VIA ENRICO TOTI, SIAMO TRA CAMPOVIVO E CISTERNA DI LATINA E’ CHIUSO DAL POMERIGGIO DI IERI IN SEGUITO AD UN INCENDIO. PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCONE AL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE SIA IN CARREGGIATA INTERNA SIA IN ESTERNA. NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITA’ DA SEGNALARE. CODE SULLA DIRAMAZIONESUD DA TORRENOVA PER ...