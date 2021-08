Traffico Roma del 09-08-2021 ore 09:30 (Di lunedì 9 agosto 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti per lavori sulla Casilina all’altezza di Piazza del Pigneto Traffico in coda invece sulla Circonvallazione Casilina all’incrocio con via Prenestina rallentamenti per incidente sono segnalati sul Largo Preneste nei pressi di via Prenestina andiamo a Trionfale ricordiamo che è chiusa la rampa di accesso di via Mario Fani della galleria Giovanni 23esimo per il ripristino delle Infrastrutture Dopo un incidente lavori invece al largo Somalia attenzione alle deviazioni sul posto deviate anche le linee bus di zona possibili rallentamenti poi su via di Bravetta per una riduzione di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 9 agosto 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti per lavori sulla Casilina all’altezza di Piazza del Pignetoin coda invece sulla Circonvallazione Casilina all’incrocio con via Prenestina rallentamenti per incidente sono segnalati sul Largo Preneste nei pressi di via Prenestina andiamo a Trionfale ricordiamo che è chiusa la rampa di accesso di via Mario Fani della galleria Giovanni 23esimo per il ripristino delle Infrastrutture Dopo un incidente lavori invece al largo Somalia attenzione alle deviazioni sul posto deviate anche le linee bus di zona possibili rallentamenti poi su via di Bravetta per una riduzione di ...

