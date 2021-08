Operazione “Fake Pass”: Polizia sequestra 32 canali telegram (Di lunedì 9 agosto 2021) Operazione “Fake Pass”: vendevano falsi Green Pass la Polizia sequestra 32 canali telegram L’Operazione “Fake Pass” ha permesso di individuare tra Roma, Milano e Bari gli amministratori dei canali su cui erano in commercio i falsi certificati. La Polizia di Stato sta eseguendo una vasta Operazione di contrasto al commercio online di falsi green Pass Leggi su periodicodaily (Di lunedì 9 agosto 2021)”: vendevano falsi Greenla32L’” ha permesso di individuare tra Roma, Milano e Bari gli amministratori deisu cui erano in commercio i falsi certificati. Ladi Stato sta eseguendo una vastadi contrasto al commercio online di falsi green

