Olimpiadi | l’atleta più scorretto? Ecco la medaglia d’oro | è bufera VIDEO

Leggi su chenews

(Di lunedì 9 agosto 2021) Gesto antisportivo alledi Morhad Amdouni. Un’azione che non è di certo passata inosservata tra gli utenti del web che sono insorti.Tokyo 2020 (GettyImages)Di solito, nello sport quello che non deve mai mancare è essere rispettosi dell’avversario e giocarsela ad armi pari. Senza comportamenti antisportivi che vadano a danneggiare gli avversari. Cosa che qui non è affatto accaduta e che ha fatto andare il web su tutte le furie. In questo caso stiamo parlando del maratoneta Morhad Amdouni, protagonista di un gesto molto brutto. La sua azione antisportiva ha innescato una polemica sul web che ha fatto il giro di tutto ...