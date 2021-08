Mercato Inter: assalto a Lautaro! 'La dirigenza fa muro, ma Zhang...' (Di lunedì 9 agosto 2021) Con i 180 milioni già messi in cassa e gli eventuali 90 per Lautaro, gli Zhang - spiega il quotidiano - rientrerebbero del prestito da 275 milioni girato dal fondo americano Oaktree a Great Horizon, ... Leggi su interdipendenza (Di lunedì 9 agosto 2021) Con i 180 milioni già messi in cassa e gli eventuali 90 per Lautaro, gli- spiega il quotidiano - rientrerebbero del prestito da 275 milioni girato dal fondo americano Oaktree a Great Horizon, ...

Advertising

DiMarzio : Da #Dumfries alla promessa di #Dzeko: il punto sul mercato in entrata dell'@Inter - CorSport : #Inter, accettata offerta del #Chelsea per #Lukaku: 115 milioni ?? - marcoconterio : ?? Scoppia il caso Nahitan #Nandez a #Cagliari. Al centro di una trattativa di mercato con l'#Inter, non si è presen… - ferngasp : RT @cmdotcom: Un cappuccino con Sconcerti: l'#Inter ha 40 milioni per il mercato, #Dzeko con #Correa e #Lautaro sarebbero il top https://t.… - Ftbnews24 : ????? #Lazio, il mercato dipende da Correa: l’Inter osserva #Lazio verso #SerieA #UEL -