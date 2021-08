Mattarella ricorda Scopelliti: "Fare memoria del suo impegno" (Di lunedì 9 agosto 2021) "Aveva condotto delicate indagini su alcune delle vicende più complesse e tragiche del nostro recente passato, dal caso Moro alla strage di Piazza Fontana e a quella del Rapido 904, svolgendo le sue funzioni con coraggio e determinazione" sottolinea il Capo dello Stato nel trentesimo anniversario dell'omicidio Leggi su rainews (Di lunedì 9 agosto 2021) "Aveva condotto delicate indagini su alcune delle vicende più complesse e tragiche del nostro recente passato, dal caso Moro alla strage di Piazza Fontana e a quella del Rapido 904, svolgendo le sue funzioni con coraggio e determinazione" sottolinea il Capo dello Stato nel trentesimo anniversario dell'omicidio

