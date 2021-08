cinemaniaco_fb : ?????????????? Markie Post: morta l'attrice di Giudice di notte, aveva 70 anni - infoitcultura : Markie Post, morta a 70 anni l’attrice di “Giudice di Notte” - francobus100 : Markie Post, morta l'attrice della sitcom Giudice di notte: aveva 70 anni - ewindham3 : RT @VLeggeri: Se n’è andata Markie Post. Tra le altre cose che fece c’era Giudice di notte (“Night Court”). #RIPMarkiePost - VLeggeri : Se n’è andata Markie Post. Tra le altre cose che fece c’era Giudice di notte (“Night Court”). #RIPMarkiePost… -

Ultime Notizie dalla rete : Markie Post

L'attrice è deceduta il 7 agosto a 70 anni. Lottava contro il cancro da 4 anni ormai. La notizia è stata data dalla sua manager L'attrice, nota soprattutto? L'articolo Tragedia nel mondo del cinema: morta la celebre attrice, fan senza parole proviene da Ultimaparola.com .Lutto ad Hollywood: il 7 agosto si è spenta, protagonista di Giudice di notte.La Post è conosciuta in Italia per il suo ruolo di difensore d’ufficio, Christine Sullivan, in Giudice di notte, interpretato in ben 159 episodi tra il 1984 e il 1992 ed andato in onda su Italia 1. Un ...L’attrice era nota al grande pubblico in particolare per il suo ruolo nella sitcom Giudice di notte e Professione Pericolo. Fra i suoi ruoli cult quello in “giudice di notte”. Ci lascia a 70 anni dopo ...