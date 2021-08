C’era una volta l’Inter: da campione d’Italia a supermarket d’Europa (Di lunedì 9 agosto 2021) In poche settimane si sta compiendo la clamorosa parabola dell’Inter: la squadra scudettata appena tre mesi fa di fatto non esiste già più C’era una volta l’Inter. Non è il titolo di un film, quanto piuttosto una sensazione diffusa all’alba della nuova stagione che si preannuncia ben distante dall’ultima, trionfale. Sono passati meno di cento giorni da quel fantastico mese di maggio nerazzurro. Da uno Scudetto strameritato e festeggiato ben oltre le restrizioni, risvegliando l’entusiasmo di un popolo che da un decennio aveva dimenticato emozioni vincenti. Ma un po’ come successe dopo il Triplete del 2010, la gioia si è ben ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 agosto 2021) In poche settimane si sta compiendo la clamorosa parabola del: la squadra scudettata appena tre mesi fa di fatto non esiste già piùuna. Non è il titolo di un film, quanto piuttosto una sensazione diffusa all’alba della nuova stagione che si preannuncia ben distante dall’ultima, trionfale. Sono passati meno di cento giorni da quel fantastico mese di maggio nerazzurro. Da uno Scudetto strameritato e festeggiato ben oltre le restrizioni, risvegliando l’entusiasmo di un popolo che da un decennio aveva dimenticato emozioni vincenti. Ma un po’ come successe dopo il Triplete del 2010, la gioia si è ben ...

