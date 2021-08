Cambio di colore: le Regioni che rischiano davvero (Di lunedì 9 agosto 2021) Cresce il numero di persone colpite dal Covid. La pressione sugli ospedali è ancora sotto controllo quasi ovunque. In Sardegna, però, è occupato l’11% dei posti letto in rianimazione Leggi su ilgiornale (Di lunedì 9 agosto 2021) Cresce il numero di persone colpite dal Covid. La pressione sugli ospedali è ancora sotto controllo quasi ovunque. In Sardegna, però, è occupato l’11% dei posti letto in rianimazione

Ultime Notizie dalla rete : Cambio colore Dottor Andromeda e il Regno dei Domani Perduti: il prezzo dell'eroismo ... alternare due identità destinate a darsi il cambio continuamente? Un quesito esistenziale che è ... Nota di colore, inizialmente il personaggio non era Dottor Andromeda ma Dottor Star, il nuovo nome ...

Cambio di colore: le Regioni che rischiano davvero Non si può escludere, però, che già a fine agosto, quando gran parte degli italiani saranno tornati dalle vacanze estive, diverse aree del nostro Paese possano cambiare colore. Non è una questione da ...

Cambio di colore: le Regioni che rischiano davvero il Giornale Il Covid avanza: Sicilia e Sardegna verso la zona gialla a fine agosto Sono infatti queste le due Regioni in cui i nuovi valori soglia che determinano il cambio di colore preoccupano maggiormente. La pressione sulla rete ospedaliera, però, sta crescendo un po' ovunque: ...

Regioni verso la zona gialla, cosa cambia prima di settembre A fine agosto due Regioni italiane rischiano di passare in zona gialla: si tratta di Sicilia e Sardegna, dove preoccupano i nuovi valori soglia che ...

