Bertieri Orgoglio Comune | ' Mettere in sicurezza palazzo in via delle Logge'

Yamila, consigliere comunale in opposizione a Borgo a Mozzano con il gruppo "Comune", molto attenta al territorio, evidenzia una problematica che da alcuni mesi pone all'attenzione a chi di ...Yamila, consigliere comunale a Borgo a Mozzano con il gruppo 'Comune', affronta una nuova problematica presente sul territorio. "Approfittando della creazione di un arredo urbano o "...Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano con Orgoglio Comune torna ad evidenziare il tema dei terreni incolti e delle strade invase dalla vegetazione. “A due anni ..."Ci fa piacere che il primo cittadino ma non solo, abbia sollevato la questione delle Poste. Come gruppo di opposizione noi di Orgoglio Comune è da marzo del 2020 che affrontiamo la tematica, non solo ...