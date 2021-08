7 passi per riparare un cuore in frantumi (con l’aiuto della Love coach) (Di lunedì 9 agosto 2021) Nella seconda estate di Covid il popolo delle inguaribili romantiche non sembra essere diminuito. Trovare l’amore vero e appagante, il Big, per dirla alla Carrie Bradshaw, rimane ancora l’obiettivo numero 1 non solo delle single ma anche di coloro che vogliono chiuderla con un rapporto tossico o insoddisfacente per trovarlo puro e speciale da un’altra parte, e infine anche di quelle che vorrebbero ritrovare un sentimento ormai dato per scontato nel loro rapporto di coppia. Lo conferma la psicologa e Love coach Monica Ricci che di recente ha pubblicato il suo primo libro, Dopo la pioggia, l’arcobaleno. Nel volume dispensa consigli pratici prima di tutto per guardarsi dentro, capire cosa si vuole davvero e, poi, andare alla conquista dell’amore seguendo sette passi ideati da lei ideati per ‘riparare’ i cuori infranti delle donne deluse da una relazione passata o attuale. Dopo la pioggia, l’arcobaleno (Selfpublishing) Leggi su vanityfair (Di lunedì 9 agosto 2021) Nella seconda estate di Covid il popolo delle inguaribili romantiche non sembra essere diminuito. Trovare l’amore vero e appagante, il Big, per dirla alla Carrie Bradshaw, rimane ancora l’obiettivo numero 1 non solo delle single ma anche di coloro che vogliono chiuderla con un rapporto tossico o insoddisfacente per trovarlo puro e speciale da un’altra parte, e infine anche di quelle che vorrebbero ritrovare un sentimento ormai dato per scontato nel loro rapporto di coppia. Lo conferma la psicologa e Love coach Monica Ricci che di recente ha pubblicato il suo primo libro, Dopo la pioggia, l’arcobaleno. Nel volume dispensa consigli pratici prima di tutto per guardarsi dentro, capire cosa si vuole davvero e, poi, andare alla conquista dell’amore seguendo sette passi ideati da lei ideati per ‘riparare’ i cuori infranti delle donne deluse da una relazione passata o attuale. Dopo la pioggia, l’arcobaleno (Selfpublishing)

lauraboldrini : La riforma cambierà, in positivo, la Giustizia. Accolte correzioni importanti per contrasto alla violenza di genere… - ItaliaViva : Riforma della Giustizia, @catvitiello : 'Primi passi per lo stop alla gogna mediatica' - EulaliaGrillo : RT @PossibileIt: Investiamo i fondi del #NextGeneration nella crescita umana. Potenziamo l'istruzione per combattere disuguaglianze e dispe… - enricoEenrico : @alexio747 @Antonel03088942 Era una battuta dai... Per stemperare l'apprensione del rientrare nelle tempistiche med… - SanremoAncheNoi : RT @PossibileIt: Investiamo i fondi del #NextGeneration nella crescita umana. Potenziamo l'istruzione per combattere disuguaglianze e dispe… -