Tragico incidente stradale | Antonio è morto a 29 anni | sbalzato fuori dall’auto dopo un tamponamento

Un altro terribile incidente ha spezzato l'ennesima giovane vita. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di sabato 7 agosto sulla strada provinciale 70 che collega Ragusa a Santa Croce Camerina, nota anche come Strada Malavita. A perdere la vita è stato il 29enne Antonio Iacono, cittadino di Ragusa. Due le automobili coinvolte nell'incidente, ovvero una Fiat Panda e una Fiat Punto. Antonio Iacono si trovava all'interno della Panda e stava procedendo in direzione Santa Croce Camerina che dista circa venti chilometri da Ragusa. A quanto pare la Fiat Panda su cui viaggiava Antonio è stata violentemente ...

