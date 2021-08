(Di domenica 8 agosto 2021)e Rachida Brakni in “Il giustiziere”. IL GIUSTIZIEREGenere: Poliziesco Regia di Hervé Korian. Con, Audrey Dana, Gilles Cohen, Samys Eghir. Su Sky Investigation L’ennesima metamorfosi di. L’ex calciatore francese del Manchester United, già visto nel ruolo di attore in film e videoclip musicali, presta il volto a un poliziotto del tutto particolare, protagonista della serie Il giustiziere (in onda sul nuovo canale Sky Investigation e disponibile on demand). Leggi anche ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Thomas Bareski

Io Donna

è un ex investigatore amante della vita in solitaria che ha una sola missione: dare la caccia agli assassini che l'hanno fatta franca. È un solitario, uno un po' ruvido e poco ...L'ex star del Manchester United è ora protagonista della miniserie crime: è l'x investigatore solitarioche dà la caccia ai criminali Éric Cantona è Il Giustiziere : è proprio lui il protagonista della serie crime, tra le uscite Sky del mese di luglio. L ex fuoriclasse francese è ormai ...Thomas Bareski (Eric Cantona), un ex ispettore di polizia, vive come "nomade" a bordo del suo furgone nero e indaga su casi irrisolti da tempo ...Le migliori serie tv da guardare su NOW nell'estate 2021: ecco le serie tv consigliate da vedere in streaming su NOW questa estate.