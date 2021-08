The Elder Scrolls V: Skyrim è un altro gioco con più di 500 mod installate e il Ray Tracing (Di domenica 8 agosto 2021) Il canale youtube Digital Dreams, specializzato nel trasformare titoli anzianotti in meraviglie traboccanti grafica e tecnologia, ha condiviso un nuovo esperimento incentrato su The Elder Scrolls V: Skyrim. Il titolo Bethesda è ormai in circolazione da 10 anni, pubblicato su PC e su due generazioni di console. Tuttavia, porting ed edizioni definitive non possono nascondere il fatto che sia un gioco del 2011 e, quindi, con qualche limitatezza grafica che può essere rimossa solo da remake veri e propri. Senza arrivare a tanto, Digital Dreams è riuscito a svecchiare radicalmente Skyrim, trasformandolo in un ... Leggi su eurogamer (Di domenica 8 agosto 2021) Il canale youtube Digital Dreams, specializzato nel trasformare titoli anzianotti in meraviglie traboccanti grafica e tecnologia, ha condiviso un nuovo esperimento incentrato su TheV:. Il titolo Bethesda è ormai in circolazione da 10 anni, pubblicato su PC e su due generazioni di console. Tuttavia, porting ed edizioni definitive non possono nascondere il fatto che sia undel 2011 e, quindi, con qualche limitatezza grafica che può essere rimossa solo da remake veri e propri. Senza arrivare a tanto, Digital Dreams è riuscito a svecchiare radicalmente, trasformandolo in un ...

Ultime Notizie dalla rete : The Elder Skyrim sembra un gioco completamente diverso con oltre 500 mod installate e il ray tracing Il canale youtube Digital Dreams , specializzato nel trasformare titoli anzianotti in meraviglie traboccanti grafica e tecnologia, ha condiviso un nuovo esperimento incentrato su The Elder Scrolls V: Skyrim . Il titolo Bethesda è ormai in circolazione da 10 anni, pubblicato su PC e su due generazioni di console. Tuttavia, porting ed edizioni definitive non possono nascondere ...

Bethesda potrebbe aver fondato un nuovo studio incentrato su remaster e remake Secondo alcune voci non confermate Bethesda avrebbe fondato un nuovo studio incentrato unicamente su remake e remaster di vecchi giochi di sua proprietà. La notizia arriva dallo YouTuber Skullzi, da ...

The Wayward Realms, un nuovo RPG dai creatori di The Elder Scrolls! Gametimers Bethesda potrebbe fondare un nuovo studio per i remake Bethesda potrebbe aver fondato un nuovo studio il cui lavoro sarebbe dedicarsi totalmente ai remake e ai remastered del passato.

Brutte notizie per chi aspetta Elder Ring: è ufficiale Purtroppo ci sono delle brutte notizie per tutti gli amanti di Elden Ring. A meno di cambiamenti improvvisi, mancherà qualche cosa nel titolo ...

