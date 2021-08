Tara e Cristian sono tornati insieme? Lei risponde «Sarebbe bello se…»

(Di domenica 8 agosto 2021) Dopo un anno esatto dalla notizia della rottura,Gabrieletto eGallellasulle testate di gossip per un presunto ritorno di fiamma: i due ex protagonisti di Uomini e Donnedavvero? La notizia non è ufficiale, ma le prove sembravano procedere sulla strada della riappacificazione, fino all’ultimo sfogo della ragazza....

Lo sfogo dell'ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi dopo che si è parlato di un ritorno di fiamma con l'ex tronista L'articolo Uomini e Donne,furiosa:? "Tenere a freno mani e lingua" proviene da Gossip e Tv .Il matrimonio trasi è concluso lo scorso anno dopo 4 anni dalla sua celebrazione. Proprio di recente, per via di un bracciale indossato dalla Gabrieletto con il nome dell'ex marito, ...Uomini e Donne: dopo un anno dalla separazione Cristian Gallella e Tara Gabrieletto sono tornati insieme? Lei si sfoga, ma qualcosa non torna ...Tara e Cristian sono tornati insieme o no? L'ex corteggiatrice si lascia andare a un lungo sfogo sui suoi social. Ecco cosa ha detto.