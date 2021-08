Overwatch 2: potrebbe non arrivare nel 2022, secondo un rumor – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 8 agosto 2021) Stando un rumor, i lavori su Overwatch procedono a rilento e lo sparatutto Blizzard potrebbe non essere pronto per il 2022.. Un rumor che sta circolando in rete da alcune ore potrebbe mettere di cattivo umore chi non vede l’ora di giocare ad Overwatch 2. A quanto pare infatti il gioco potrebbe arrivare nei negozi dopo il 2022. Stando alle fonti del noto leaker Metro, i lavori sullo sparatutto Multiplayer procedono più lentamente del previsto, al punto che difficilmente il progetto vedrà la luce il prossimo ... Leggi su helpmetech (Di domenica 8 agosto 2021) Stando un, i lavori suprocedono a rilento e lo sparatutto Blizzardnon essere pronto per il.. Unche sta circolando in rete da alcune oremettere di cattivo umore chi non vede l’ora di giocare ad2. A quanto pare infatti il gioconei negozi dopo il. Stando alle fonti del noto leaker Metro, i lavori sullo sparatuttoprocedono più lentamente del previsto, al punto che difficilmente il progetto vedrà la luce il prossimo ...

Advertising

infoitscienza : Overwatch 2: potrebbe non arrivare nel 2022, secondo un rumor - infoitscienza : Overwatch League potrebbe perdere anche Coca-Cola e State Farm, per la causa contro Blizzard - infoitscienza : Overwatch League potrebbe perdere anche Coca-Cola e State Farm, per la causa contro Blizzard – Notizia – PCVideogio… -