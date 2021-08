Omicidio di Voghera, la procura di Pavia chiede al Gip l’incidente probatorio per fissare la ricostruzione di due testimoni (Di domenica 8 agosto 2021) La procura di Pavia ha chiesto al giudice per le indagini preliminari un incidente probatorio per cristallizzare le ricostruzioni di alcuni testimoni in merito alla morte di Youns El Boussetaoui, il marocchino di 39 anni ucciso la sera del 20 luglio scorso a Voghera da un colpo di pistola partito dalla calibro 22 di Massimo Adriatici, assessore leghista alla Sicurezza. Il politico si è dimesso poco dopo ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’accusa di eccesso colposo di legittima difesa. Come ha riportato oggi il Corriere, l’incidente probatorio chiesto dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Ladiha chiesto al giudice per le indagini preliminari un incidenteper cristallizzare le ricostruzioni di alcuniin merito alla morte di Youns El Boussetaoui, il marocchino di 39 anni ucciso la sera del 20 luglio scorso ada un colpo di pistola partito dalla calibro 22 di Massimo Adriatici, assessore leghista alla Sicurezza. Il politico si è dimesso poco dopo ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’accusa di eccesso colposo di legittima difesa. Come ha riportato oggi il Corriere,chiesto dal ...

