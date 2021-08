Milan, Giroud soddisfatto: “Mi sento bene”. E Maignan: “Migliorerò ancora” (Di domenica 8 agosto 2021) “Stasera mi sentivo bene, penso che abbiamo giocato una buona gara ed è bello tornare a giocare tutti i 90 minuti. Credo che presto saro’ pronto per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi“. Lo ha detto Olivier Giroud dopo lo 0-0 tra il Milan e il Real Madrid. L’ex Chelsea è rimasto a secco ma è felice della prova: “E’ stata una bella gara, contro una squadra molto forte – commenta a Milan Tv – Abbiamo messo in mostra le nostre qualità, anche se possiamo ancora migliorare e perfezionarci. Ma le idee erano molto buone, siamo stati molto compatti e uniti e penso che impareremo a conoscerci meglio in ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) “Stasera mi sentivo, penso che abbiamo giocato una buona gara ed è bello tornare a giocare tutti i 90 minuti. Credo che presto saro’ pronto per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi“. Lo ha detto Olivierdopo lo 0-0 tra ile il Real Madrid. L’ex Chelsea è rimasto a secco ma è felice della prova: “E’ stata una bella gara, contro una squadra molto forte – commenta aTv – Abbiamo messo in mostra le nostre qualità, anche se possiamomigliorare e perfezionarci. Ma le idee erano molto buone, siamo stati molto compatti e uniti e penso che impareremo a conoscerci meglio in ...

Advertising

AntoVitiello : Prima da titolare con il #Milan per Olivier #Giroud #RealmadridMilan - AntoVitiello : #Giroud: “Un onore essere al #Milan, Sheva mi ha dato consigli. Fantastico giocare accanto a #Ibrahimovic, posso ad… - FBiasin : #Giroud: 'Potevo andare all'#Inter? Sono cristiano e credo nel destino. Dio ha voluto che fossi qui al #Milan e non… - gilnar76 : Giroud: «Ecco il nostro obiettivo per la prossima stagione» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Daniele20052013 : Milan, Giroud: «Qualche errore di troppo, ma siamo fiduciosi per il futuro» -