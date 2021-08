La classifica di “Rtl 102.5 Power Hits Estate 2021” vede in testa ancora Marco Mengoni (Di domenica 8 agosto 2021) MILANO – La classifica di “Rtl 102.5 Power Hits Estate 2021” della settima settimana vede per la sesta settimana consecutiva sul primo gradino del podio, Marco Mengoni con ‘Ma Stasera’, a seguire Fedez, Achille Lauro ft. Orietta Berti con ‘Mille’, Blanco & Sfera Ebbasta con ‘Mi Fai Impazzire’, Annalisa ft. Federico Rossi con ‘Movimento Lento’ e ‘Kungs’ con ‘Never Going Home’. La classifica è stata svelata, come ogni domenica, in diretta su RTL 102.5 in The Flight, condotto da Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e Paola Di Benedetto. La ... Leggi su lopinionista (Di domenica 8 agosto 2021) MILANO – Ladi “Rtl 102.5” della settima settimanaper la sesta settimana consecutiva sul primo gradino del podio,con ‘Ma Stasera’, a seguire Fedez, Achille Lauro ft. Orietta Berti con ‘Mille’, Blanco & Sfera Ebbasta con ‘Mi Fai Impazzire’, Annalisa ft. Federico Rossi con ‘Movimento Lento’ e ‘Kungs’ con ‘Never Going Home’. Laè stata svelata, come ogni domenica, in diretta su RTL 102.5 in The Flight, condotto da Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e Paola Di Benedetto. La ...

rtl1025 : ???? “RTL 102.5 #PowerHitsEstate2021”: @mengonimarco ancora in testa, anche nella classifica della settima settimana - rtl1025 : ?? Al #PowerHitsEstate2021 c'è anche #Malibu di @sangiovann1 ?? Perché votare questa canzone? Ce lo spiega lui ??… - rtl1025 : ???? “RTL 102.5 #PowerHitsEstate2021': @mengonimarco in testa anche nella classifica della sesta settimana - silvy_7516 : RT @rtl1025: ???? “RTL 102.5 #PowerHitsEstate2021”: @mengonimarco ancora in testa, anche nella classifica della settima settimana https://t.c… - VeronicaRosigno : RT @rtl1025: ???? “RTL 102.5 #PowerHitsEstate2021”: @mengonimarco ancora in testa, anche nella classifica della settima settimana https://t.c… -