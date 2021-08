Jannik Sinner 10° nella classifica ATP Race. E se vincesse a Washington…Obiettivo ATP Finals di Torino (Di domenica 8 agosto 2021) Alla vigilia della finale del torneo di Washington 2021 la situazione della classifica Race ATP premierebbe Matteo Berrettini nella strada verso Torino: l’azzurro al momento è terzo a quota 3505 e dunque rientrerebbe tra i migliori otto che andranno a giocarsi l’ultimo atto stagionale, ovvero le ATP Finals. Il serbo Novak Djokovic è già matematicamente qualificato. Ai margini della lista dei qualificati c’è Jannik Sinner, attualmente decimo a quota 1820, a 450 punti dal norvegese Casper Ruud, ottavo. L’azzurro in caso di successo finale salirebbe a 2020, sempre 10°, ma a ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Alla vigilia della finale del torneo di Washington 2021 la situazione dellaATP premierebbe Matteo Berrettinistrada verso: l’azzurro al momento è terzo a quota 3505 e dunque rientrerebbe tra i migliori otto che andranno a giocarsi l’ultimo atto stagionale, ovvero le ATP. Il serbo Novak Djokovic è già matematicamente qualificato. Ai margini della lista dei qualificati c’è, attualmente decimo a quota 1820, a 450 punti dal norvegese Casper Ruud, ottavo. L’azzurro in caso di successo finale salirebbe a 2020, sempre 10°, ma a ...

Advertising

FBiasin : Intanto #Sinner (che, ricordiamolo, per qualcuno è un bluff) a neppure 20 anni conquista la finale dell’Atp500 di… - SuperTennisTv : ?? Sinner SPAZIALE ?? Jannik ha la meglio su Brooksby per 7-6 6-1 e centra la sua prima finale in un ATP 500, la ter… - AlessioDeco : RT @gippu1: A #Washington non si ferma la crisi irreversibile di Jannik #Sinner, che pochi giorni prima di compiere vent'anni raggiunge la… - TroppAzzurro : RT @FBiasin: Intanto #Sinner (che, ricordiamolo, per qualcuno è un bluff) a neppure 20 anni conquista la finale dell’Atp500 di #Washington… - TroppAzzurro : RT @gippu1: A #Washington non si ferma la crisi irreversibile di Jannik #Sinner, che pochi giorni prima di compiere vent'anni raggiunge la… -