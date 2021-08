Italia Tokyo 2020: record per i colori azzurri (Di domenica 8 agosto 2021) Oggi 8 Agosto con la chiusura delle Olimpiadi possiamo dire che è positivo il bilancio per l’Italia a Tokyo 2020. Si è riuscito a superare il record di Los Angeles 1932 e Roma 1960 che parlava di 36 medaglie in totale. Con Tokyo sono arrivate 40 medaglie di cui 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi. Alcune discipline si sono imposte per la prima volta, mentre altre hanno dato spettacolo e commosso tutto la Nazione. Dopo gli Europei di Calcio vinti l’Italia sembra si sia veramente desta e si spera che continui a farlo ancora a lungo. Tokyo 2020, Palmisano sei ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 8 agosto 2021) Oggi 8 Agosto con la chiusura delle Olimpiadi possiamo dire che è positivo il bilancio per l’. Si è riuscito a superare ildi Los Angeles 1932 e Roma 1960 che parlava di 36 medaglie in totale. Consono arrivate 40 medaglie di cui 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi. Alcune discipline si sono imposte per la prima volta, mentre altre hanno dato spettacolo e commosso tutto la Nazione. Dopo gli Europei di Calcio vinti l’sembra si sia veramente desta e si spera che continui a farlo ancora a lungo., Palmisano sei ...

