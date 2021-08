Ennesimo avvistamento del mostro di Loch Ness | è il nono ! da inizio anno

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 8 agosto 2021) Ildiè stato avvistato per la seconda volta in soli undici giorni. Questa volta è il pensionato Colin Veacock, di 55 anni, a rendere noto lo strano “incontro” ravvicinato. È così sicuro di quello che ha visto che ha anche fatto un disegno. È sicuro fosse ildiSi tratta non solo della seconda volta in undici giorni, ma anche della nona volta dall’dell’che viene avvistato il famosodi. Colin Veacock, un fattorino in pensione di ...