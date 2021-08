Conte: a settembre squadra larga, sfide M5s su reddito e giustizia (Di domenica 8 agosto 2021) AGI - Il giorno dopo il plebiscito che gli ha consegnato la guida dei 5 stelle, con il 92,8% delle preferenze nel voto degli iscritti, Giuseppe Conte incassa gli auguri di buon lavoro da parte dei leader del Movimento e di quelli del centrosinistra. Silente invece, almeno per il momento, il garante Beppe Grillo, che oggi sui social ha parlato di salute del suolo e cambiamenti climatici. E' stato proprio il fondatore ad indicare l'ex premier come nuovo presidente del Movimento dopo che si è ricomposta la frattura tra i due sul nodo della leadership e dello Statuto. Nelle prime parole successive alla chiusura delle votazioni Conte ha tracciato una direzione ... Leggi su agi (Di domenica 8 agosto 2021) AGI - Il giorno dopo il plebiscito che gli ha consegnato la guida dei 5 stelle, con il 92,8% delle preferenze nel voto degli iscritti, Giuseppeincassa gli auguri di buon lavoro da parte dei leader del Movimento e di quelli del centrosinistra. Silente invece, almeno per il momento, il garante Beppe Grillo, che oggi sui social ha parlato di salute del suolo e cambiamenti climatici. E' stato proprio il fondatore ad indicare l'ex premier come nuovo presidente del Movimento dopo che si è ricomposta la frattura tra i due sul nodo della leadership e dello Statuto. Nelle prime parole successive alla chiusura delle votazioniha tracciato una direzione ...

Advertising

petergomezblog : M5s, Conte eletto presidente. Il videomessaggio dell’ex premier: “Ce la metterò tutta per restituire dignità alla p… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Conte: a settembre squadra larga, sfide M5s su reddito e giustizia - Cecilia3196 : RT @tempoweb: ? Tassa #Covid per le famiglie ? La sceneggiata di #Conte che si crede Napoleone ? A settembre strade di #Roma invase dai #ri… - Agenzia_Italia : Conte: a settembre squadra larga, sfide M5s su reddito e giustizia - TerryEmpyre : RT @tempoweb: ? Tassa #Covid per le famiglie ? La sceneggiata di #Conte che si crede Napoleone ? A settembre strade di #Roma invase dai #ri… -