Calciomercato Roma | Al Rayyan sulle tracce di Pastore e Nzonzi

Leggi su calcionews24

(Di domenica 8 agosto 2021), il club giallorosso lavora alle cessioni. Sulla lista dei partenti ci sono, richiesti in Qatar In casa, prima di puntare su nuovi acquisti, bisogna snellire la rosa a disposizione di Josè Mourinho. Lo sa bene Tiago Pinto, al lavoro per piazzare alcuni esuberi come Javiere Steven, entrambi fuori dal progetto tecnico. Come riferito da Il Tempo, sui due c’è l’interesse dei qatarioti dell’Al, che però non hanno ancora presentato una vera e propria offerta. L'articolo proviene da Calcio ...