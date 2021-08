Aston Villa-Salernitana oggi in tv: data, orario e diretta streaming amichevole 2021 (Di domenica 8 agosto 2021) Domenica 8 agosto alle 15:00 (ora italiana) la Salernitana di mister Fabrizio Castori sfiderà in amichevole l’Aston Villa nella cornice del Villa Park di Birmingham. Grande attesa per l’impegno di lusso dei granata che vogliono dimostrare di essere pronti per l’esordio stagionale in Serie A. Non è prevista una copertura tv della sfida che potrà essere seguita in diretta streaming su Villa TV, il canale web degli inglesi, in pay per view. Sportface.it in ogni caso vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Domenica 8 agosto alle 15:00 (ora italiana) ladi mister Fabrizio Castori sfiderà inl’nella cornice delPark di Birmingham. Grande attesa per l’impegno di lusso dei granata che vogliono dimostrare di essere pronti per l’esordio stagionale in Serie A. Non è prevista una copertura tv della sfida che potrà essere seguita insuTV, il canale web degli inglesi, in pay per view. Sportface.it in ogni caso vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

