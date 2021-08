Apple, l’algoritmo per la lotta alla pedopornografia riapre lo scontro su privacy e sorveglianza di massa. E i governi premono per controllare i nuovi strumenti (Di domenica 8 agosto 2021) Comunque lo si prenda il tema è estremamente delicato. Classico caso in cui confliggono valori a cui è difficile assegnare una gerarchia precisa. lotta alla pedo pornografia e tutela della privacy. L’Unione europea si appresta a varare norme che consentiranno di scandagliare e-mail e messaggi delle chat per pescare eventuali materiali sospetti. Ora Apple valuta l’introduzione di un software battezzato “NeuralMatch” che esamini automaticamente i materiali che si trovano sui suoi i-phone, pc e tablet e, in caso di risultanze sospette, le sottoponga ad una seconda verifica, questa volta di un essere umano che valuterà se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Comunque lo si prenda il tema è estremamente delicato. Classico caso in cui confliggono valori a cui è difficile assegnare una gerarchia precisa.pedo pornografia e tutela della. L’Unione europea si appresta a varare norme che consentiranno di scandagliare e-mail e messaggi delle chat per pescare eventuali materiali sospetti. Oravaluta l’introduzione di un software battezzato “NeuralMatch” che esamini automaticamente i materiali che si trovano sui suoi i-phone, pc e tablet e, in caso di risultanze sospette, le sottoponga ad una seconda verifica, questa volta di un essere umano che valuterà se ...

