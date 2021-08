Un'allenatrice tedesca è stata espulsa da Tokyo 2020 per aver picchiato un cavallo (Di sabato 7 agosto 2021) AGI - Kim Raisner, allenatrice tedesca di pentathlon moderno, è stata espulsa dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 per aver colpito un cavallo iscritto alla gara a ostacoli. A condannarla sono stati alcuni video che hanno immortalato il gesto nei confronti di 'Saint Boy', cavalcato da Annika Schleu, reo di essersi rifiutato di saltare e di aver quindi compromesso l'intera gara dell'atleta, alla vigilia tra le favorite per l'oro. Bundestrainerin Kim Raisner: "Hau mal richtig drauf. Hau richtig drauf!" Dann schlägt sie selber noch mit der Faust ... Leggi su agi (Di sabato 7 agosto 2021) AGI - Kim Raisner,di pentathlon moderno, èdalle Olimpiadi dipercolpito uniscritto alla gara a ostacoli. A condannarla sono stati alcuni video che hanno immortalato il gesto nei confronti di 'Saint Boy', cavalcato da Annika Schleu, reo di essersi rifiutato di saltare e diquindi compromesso l'intera gara dell'atleta, alla vigilia tra le favorite per l'oro. Bundestrainerin Kim Raisner: "Hau mal richtig drauf. Hau richtig drauf!" Dann schlägt sie selber noch mit der Faust ...

