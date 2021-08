Ultime Notizie Roma del 07-08-2021 ore 11:10 (Di sabato 7 agosto 2021) Romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con informazioni per ritrovati sulle nostre frequenze Al microfono Giuliano rigno il bilancio covid di ieri in primo piano sono 6599 i positivi ai test individuati nelle Ultime 24 ore si può di dati del Ministero della Salute il caso di positività del giorno di gola 7% sono 277 pazienti ricoverati in terapia intensiva si stabilizza il valore delle reti Nazionale che rispetta 1,57 della scorsa settimana si ferma 1,56 continua a crescere di 10 punti l’incidenza calcolata passando da 58 casi ogni 100.000 abitanti a 68 e ieri l’appello del premier Mario Draghi agli italiani perché le cose vadano meglio vacci ... Leggi su romadailynews (Di sabato 7 agosto 2021)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con informazioni per ritrovati sulle nostre frequenze Al microfono Giuliano rigno il bilancio covid di ieri in primo piano sono 6599 i positivi ai test individuati nelle24 ore si può di dati del Ministero della Salute il caso di positività del giorno di gola 7% sono 277 pazienti ricoverati in terapia intensiva si stabilizza il valore delle reti Nazionale che rispetta 1,57 della scorsa settimana si ferma 1,56 continua a crescere di 10 punti l’incidenza calcolata passando da 58 casi ogni 100.000 abitanti a 68 e ieri l’appello del premier Mario Draghi agli italiani perché le cose vadano meglio vacci ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 07-08-2021 ore 11:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Truffa on line con falsi incontri sexy, messinese arrestato) è stato pubblicato su: Tempo Stret… - PuntoCellulare : A pochi giorni dal lancio ufficiale, siamo in grado di anticipare Samsung con immagini e scheda tecnica del nuovo G… - cremaonline : #Soncino: mostra sull’editoria alla casa degli stampatori Clicca per la notizia completa - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus in Calabria, Spirlì manda in zona rossa il comune di Africo) è stato pubblicato su:… -