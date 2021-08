Ufficiale: Foggia, ecco Toni Markic per la difesa (Di sabato 7 agosto 2021) È Ufficiale: Toni Markic, difensore classe 1990, è un nuovo calciatore del Foggia. Lo ha annunciato il club pugliese con la seguente nota: “Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Toni Markic. Difensore, classe 1990, Markic, nato a Ljubuski (Bosnia-Erzegovina), ha disputato le ultime 2 stagioni con la Viterbese in C collezionando 38 presenze. In Italia è arrivato nel 2017 al Bisceglie dove in 2 anni ha collezionato 64 presenze. Giocatore giramondo ha iniziato la carriera a 18 anni nella serie A bosniaca con ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 7 agosto 2021) È, difensore classe 1990, è un nuovo calciatore del. Lo ha annunciato il club pugliese con la seguente nota: “Il Calcio1920 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di. Difensore, classe 1990,, nato a Ljubuski (Bosnia-Erzegovina), ha disputato le ultime 2 stagioni con la Viterbese in C collezionando 38 presenze. In Italia è arrivato nel 2017 al Bisceglie dove in 2 anni ha collezionato 64 presenze. Giocatore giramondo ha iniziato la carriera a 18 anni nella serie A bosniaca con ...

Advertising

arique80 : RT @Marty_Loca80: È ufficiale. Il Comune di Foggia è stato appena commissariato per mafia su proposta della ministra Lamorgese. Azzerato… - Maria11688076 : RT @Marty_Loca80: È ufficiale. Il Comune di Foggia è stato appena commissariato per mafia su proposta della ministra Lamorgese. Azzerato… - Marty_Loca80 : È ufficiale. Il Comune di Foggia è stato appena commissariato per mafia su proposta della ministra Lamorgese. Azz… - lagoleada_it : #Calciomercato #Foggia, UFFICIALE: colpo Toni #Markic per la difesa ?? - PaoloIvanoCucce : RT @ardigiorgio: Ufficiale. Il consiglio dei ministri dopo 5 mesi di indagine ha deciso il commissariamento del comune di Foggia per infilt… -