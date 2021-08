Torvaianica. ‘Un jingle per l’ambiente’, canzoni e balli per sensibilizzare sulla raccolta differenziata (VIDEO) (Di sabato 7 agosto 2021) Ha preso il via sul litorale di Torvaianica “Un jingle per l’ambiente”, il progetto di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata – organizzato dal Comune di Pomezia in collaborazione con Formula Ambiente e Cns, curato da Achab Group – che prevede una serie di attività ludiche per imparare, divertendosi, il rispetto per l’ambiente attraverso il corretto riciclo. Attraverso la presenza di info-point e operatori itineranti, il pubblico sarà coinvolto in vere e proprie esibizioni danzanti per promuovere la raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 agosto 2021) Ha preso il via sul litorale di“Unper l’ambiente”, il progetto di informazione e sensibilizzazione– organizzato dal Comune di Pomezia in collaborazione con Formula Ambiente e Cns, curato da Achab Group – che prevede una serie di attività ludiche per imparare, divertendosi, il rispetto per l’ambiente attraverso il corretto riciclo. Attraverso la presenza di info-point e operatori itineranti, il pubblico sarà coinvolto in vere e proprie esibizioni danzanti per promuovere lae la riduzione dei rifiuti. ...

