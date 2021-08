Silvia Semeraro, a volte non basta dare sangue e lacrime: per noi, vince (Di sabato 7 agosto 2021) L’azzurra Silvia Semeraro ha dato tutto alle Olimpiadi di Tokio 2020, compresi il sangue e il sudore, eppure non ce l’ha fatta. A volte, non basta, ma non importa: per noi, ha vinto. Sul tatami del Budokan, Silvia è stata una maestra e ci ha lasciato una lezione importante, ovvero che non sempre è importante uscirne vincitrici. Ci sono tanti modi per vincere, e non sempre significa che devi portare una medaglia al collo. Per tanti anni, per decenni, siamo state cresciute con l’idea che vincere fosse alla base del partecipare. Senza medaglia, senza trofeo, ... Leggi su dilei (Di sabato 7 agosto 2021) L’azzurraha dato tutto alle Olimpiadi di Tokio 2020, compresi ile il sudore, eppure non ce l’ha fatta. A, non, ma non importa: per noi, ha vinto. Sul tatami del Budokan,è stata una maestra e ci ha lasciato una lezione importante, ovvero che non sempre è importante uscirne vincitrici. Ci sono tanti modi perre, e non sempre significa che devi portare una medaglia al collo. Per tanti anni, per decenni, siamo state cresciute con l’idea chere fosse alla base del partecipare. Senza medaglia, senza trofeo, ...

Advertising

riotta : Una delle mie eroine #Tokyo2020 è la karateka azzurra Silvia Semeraro, eliminata per una sola sconfitta, una grinta… - Eurosport_IT : SIII! BUONA LA PRIMA! ??????? Comincia con una vittoria l'avventura olimpica di Silvia Semeraro! Continua così! ????… - Eurosport_IT : Nuovo giorno, nuove emozioni: dal Nippon Budokan parte la lotta alla medaglia della nostra Silvia Semeraro! ????????… - Giu_ggiola : RT @riotta: Una delle mie eroine #Tokyo2020 è la karateka azzurra Silvia Semeraro, eliminata per una sola sconfitta, una grinta mostruosa.… - MazzaliVanna : RT @riotta: Una delle mie eroine #Tokyo2020 è la karateka azzurra Silvia Semeraro, eliminata per una sola sconfitta, una grinta mostruosa.… -