Sampdoria | 6-0 al Ligorna | stasera c’è il Verona in amichevole

(Di sabato 7 agosto 2021), punteggio tennistico contro il: poker di Jankto e gol di Bereszynski e Torregrossa Punteggio tennistico per lanell’contro il. Roberto D’Aversa ha schierato i giocatori con meno minuti nelle gambe contro la formazione di Serie D e ha chiuso il match con il risultato di 6-0. Dal primo minuto Falcone, Bereszynski, Ferrari, Colley e Murru. Mediana a due con Trimboli ed Ekdal. Alle spalle di Torregrossa, da destra a sinistra Jankto, Damsgaard e Caprari. Primo ad andare in rete Torregrossa dal dischetto, seguito da quattro reti di Jankto. Chiude il ...

Si sdoppia la, questa mattina amichevole a Bogliasco finita 6 - 0 colche milita in serie D, mentre stasera alle 19 amichevole a Pavia col Verona (diretta sui canali ufficiali social della Samp). ...Roberto D'Aversa testa la sua. Nella giornata odierna, l'allenatore blucerchiato ha previsto di dividere la squadra in ...del gruppo questa mattina al "Gloriano Mugnaini" contro ile ...Punteggio tennistico per la Sampdoria nell’amichevole contro il Ligorna. Roberto D’Aversa ha schierato i giocatori con meno minuti nelle gambe contro la formazione di Serie D e ha chiuso il match con ...La Sampdoria si è divisa in due al fine di affrontare il doppio impegno odierno. Uno è andato già in scena stamattina, a Bogliasco, dove i blucerchiati hanno sconfitto 6-0 il Ligorna militante in Seri ...