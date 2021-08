Salto a ostacoli | Jessica Springsteen è d' argento con gli Usa

Advertising

Medaglia d'argento per Jessica Springsteen, la figlia di Bruce, nela squadre. Gli Usa sono arrivati alle spalle della Svezia e davanti al Belgio. La gara ? La figlia del Boss, in sella a Don Juan Van de Donkhoeve, e con i compagni di squadra Laura ...Ilad, che in passato ha spesso dato alla Svizzera grandi soddisfazioni, non ha regalato medaglie al nostro paese in questa edizione delle Olimpiadi, in cui se ne attendevano almeno due. ...Un finale palpitante per una competizione che non ha risparmiato sorprese: alle Olimpiadi di Tokyo il programma dell’equitazione si chiude con la prova che ha assegnato il titolo nel salto ostacoli a ...La figlia del Boss, in sella a Don Juan Van de Donkhoeve, e con i compagni di squadra Laura Kraut e McLain Ward hanno chiuso con un tempo combinato di 124,2 secondi. Jessica ha così ottenuto l'argento ...