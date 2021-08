Rugani Juventus, sarà lui il quarto centrale: la notizia (Di sabato 7 agosto 2021) Rugani Juventus – La cessione in prestito all’Atalanta di Merih Demiral non ha modificato i piani in casa Juve. I bianconeri, a meno di clamorose sorprese, non torneranno sul mercato in quel reparto, ma si affideranno a una soluzione interna. Dopo l’acquisto di Kaio Jorge, infatti, le attenzioni della Vecchia Signora sono tutte rivolte al centrocampo, il reparto apparso più in difficoltà nell’ultima stagione. Se il discorso Miralem Pjanic può chiudersi positivamente già nella giornata di domani, in occasione del Trofeo Gamper, lo stesso non si può dire per Locatelli. La trattativa per portare a Torino il giocatore del Sassuolo sembra essere ancora molto ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 7 agosto 2021)– La cessione in prestito all’Atalanta di Merih Demiral non ha modificato i piani in casa Juve. I bianconeri, a meno di clamorose sorprese, non torneranno sul mercato in quel reparto, ma si affideranno a una soluzione interna. Dopo l’acquisto di Kaio Jorge, infatti, le attenzioni della Vecchia Signora sono tutte rivolte al centrocampo, il reparto apparso più in difficoltà nell’ultima stagione. Se il discorso Miralem Pjanic può chiudersi positivamente già nella giornata di domani, in occasione del Trofeo Gamper, lo stesso non si può dire per Locatelli. La trattativa per portare a Torino il giocatore del Sassuolo sembra essere ancora molto ...

