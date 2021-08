Proiezioni ranking Jannik Sinner nell’ATP di Washington | l’azzurro è a ridosso della top 20

Advertising

zazoomblog : Quante posizioni guadagna Jannik Sinner nell’ATP di Washington: top 20 di nuovo vicina. Proiezioni ranking -… - zazoomblog : Quante posizioni guadagna Jannik Sinner nell’ATP di Washington: top 20 di nuovo vicina. Proiezioni ranking -… - infoitsport : Quante posizioni guadagna Jannik Sinner nell'ATP di Washington: top 20 di nuovo vicina. Proiezioni ranking -

Ultime Notizie dalla rete : Proiezioni ranking

OA Sport

Sinner dunque potrebbe anche ritoccare il proprio best(17° posto) .IN CLASSIFICA DI JANNIK SINNERlunedì 2 agosto : 2280, 24° posto. Punti da scartare lunedì 9 agosto : ...Ledeldi Jannik Sinner 22.57 La DIRETTA LIVE finisce qua, grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per ogni aggiornamento sportivo! 22.56 In semifinale lo attenderà l'...Soltanto lunedì scorso, il 2 agosto, Jannik Sinner risultava al 24° posto nel ranking ATP con 2280 punti. L’azzurro ha appena raggiunto le semifinali del torneo ATP 500 di Washington, incamerando 180 ...Appena lunedì scorso, il 2 agosto, Jannik Sinner risultava essere al 24° posto nel ranking ATP con 2280 punti. L'azzurro ha raggiunto i quarti di finale del torneo ATP 500 di Washington, incamerando 9 ...