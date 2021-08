MotoGP, Vinales gareggerà con l’Aprilia dal 2022 (Di sabato 7 agosto 2021) Maverick Vinales, dopo 5 stagioni passate sulla sella della Yamaha, abbandonerà la sua storica casa per trasferirsi alla Aprilia. Manca l’ufficialità, ma per il passaggio, ormai, mancano solo i dettagli. Il pilota spagnolo lascia la Yamaha con 8 gran premi vinti, 21 podi e due terzi posti in classifica generale. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) Maverick, dopo 5 stagioni passate sulla sella della Yamaha, abbandonerà la sua storica casa per trasferirsi alla Aprilia. Manca l’ufficialità, ma per il passaggio, ormai, mancano solo i dettagli. Il pilota spagnolo lascia la Yamaha con 8 gran premi vinti, 21 podi e due terzi posti in classifica generale. SportFace.

Advertising

Febookworm : Sull'annuncio Viñales Aprilia dico solo -che clown la scuderia a prendere Viñales avendo fatto fare i test a Dovi… - ThomasBaujard : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, accordo tra Vinales e Aprilia: contratto di un anno per il Mondiale 2022 #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP https://… - ssiro_p : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, accordo tra Vinales e Aprilia: contratto di un anno per il Mondiale 2022 #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP https://… - Mterryf1 : RT @automotorinews: ??? #MotoGP, all'#AustrianGP importanti novità: Maverick #Vinales a partire dal 2022 sarà UFFICIALMENTE un pilota dell'#… - P300it : #MotoGP | #StyrianGP: miglior tempo per @FabioQ20 in #FP4, davanti #Bagnaia e #Vinales (autore di un errore alla 4)… -