Meteo, in arrivo il caldo africano: le temperature previste in Toscana (Di sabato 7 agosto 2021) Si prospetta la settimana più rovente dell'estate: cosa ci dice il Lamma. Sole e abbronzatura: i consigli dei medici Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 7 agosto 2021) Si prospetta la settimana più rovente dell'estate: cosa ci dice il Lamma. Sole e abbronzatura: i consigli dei medici

DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE per rischio idraulico, sabato #7agosto, su parte del Veneto. ???? #AllertaGIALLA in quattro reg… - RaiNews : Da domenica l’Italia sarà investita da un'imponente ondata di #caldo africano, con temperature che potranno toccare… - MediasetTgcom24 : Caldo rovente in arrivo da domenica fino a Ferragosto: punte di 45 gradi al Sud e nelle Isole #meteo… - ilmeteoit : #Meteo: arriva la più #FORTE #ONDATA di #CALDO dell'ESTATE - msn_italia : Caldo rovente in arrivo da domenica fino a Ferragosto: punte di 45 gradi al Sud e nelle Isole -