Meghan Markle, che sgarro alla Regina Elisabetta: ora è bufera (Di sabato 7 agosto 2021) Meghan Markle di nuovo in rotta di collisione con la casa reale britannica: stavolta avrebbe preso in giro addirittura la Regina Elisabetta. I Royal Watchers e non solo sono su tutte le furie: stavolta Meghan Markle potrebbe davvero averla fatta grossa. Ora finirà per festeggiare il giorno del suo quarantesimo compleanno con una bufera di polemiche senza precedenti. I rapporti tra la già ex duchessa del Sussex, consorte del principe Harry, e la famiglia reale britannica non sono mai stati idilliaci. Poi, lo strappo definitivo nel gennaio 2020, con il ... Leggi su chenews (Di sabato 7 agosto 2021)di nuovo in rotta di collisione con la casa reale britannica: stavolta avrebbe preso in giro addirittura la. I Royal Watchers e non solo sono su tutte le furie: stavoltapotrebbe davvero averla fatta grossa. Ora finirà per festeggiare il giorno del suo quarantesimo compleanno con unadi polemiche senza precedenti. I rapporti tra la già ex duchessa del Sussex, consorte del principe Harry, e la famiglia reale britannica non sono mai stati idilliaci. Poi, lo strappo definitivo nel gennaio 2020, con il ...

