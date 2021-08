Luigi Busà è campione olimpico nel karate: è la medaglia che batte il record di Roma 1960 (Di sabato 7 agosto 2021) Luigi Busà ha vinto la finale del karate, categoria -75 kg, contro il campione azero Rafael Aghayev. La medaglia di Luigi Busà record nel karate e nello sport Luigi Busà fa la storia non solo del karate, ma dello sport italiano in generale: nella finalissima del kumite -75 kg il “Gorilla di Avola” batte l’azero Rafael Aghayev, cinque volte campione del mondo, con il punteggio finale di 1-0, conquistando così la medaglia d’oro. Si ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 7 agosto 2021)ha vinto la finale del, categoria -75 kg, contro ilazero Rafael Aghayev. Ladinele nello sportfa la storia non solo del, ma dello sport italiano in generale: nella finalissima del kumite -75 kg il “Gorilla di Avola”l’azero Rafael Aghayev, cinque voltedel mondo, con il punteggio finale di 1-0, conquistando così lad’oro. Si ...

Advertising

ItaliaTeam_it : HA VINTOOOOOOOOOOOOO! LUIGI HA VINTOOOOOOOOOOOOOO! ?? Luigi Busà campione olimpico nel kumite -75 kg! #ItaliaTeam… - Coninews : ?? FUORICLASSE ASSOLUTO ?? Luigi #Busà è CAMPIONE OLIMPICO ?? nel kumite -75 kg! La trentasettesima medaglia… - ItaliaTeam_it : Luigi vuole sentire il vostro affetto, scatenateviiiiii! ?????? #ItaliaTeam | #StuporMundi | #Tokyo2020|… - ItalianSerieA : Front Page, Tutto Sport, Saturday 7 August 2021 ??Don't wake us up Olympic gold in the 4x100meters Fausto Desalu, L… - Lauty702 : RT @gianninastar14: Dedico questo oro a mio Papà che era l’unico a credere che quel bambino ciccione che ero, potesse un giorno diventare u… -