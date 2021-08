(Di sabato 7 agosto 2021) Dopo un braccio di ferro durato diversi giorni, Ocean Viking ha ottenuto ilsicuro per sbarcare 549recuperati in acque internazionali

Advertising

gselvaggia : L'Ong ottiene il porto: sbarcano più di 500 migranti - gatta_pantera : RT @Libero_official: 'La situazione sta peggiorando'. E dopo un lungo braccio di ferro, la #ong #OceanVikings ottiene il porto di #Pozzallo… - Libero_official : 'La situazione sta peggiorando'. E dopo un lungo braccio di ferro, la #ong #OceanVikings ottiene il porto di… - albertoallen : L'Ong ottiene il porto: sbarcano più di 500 migranti -

Ultime Notizie dalla rete : Ong ottiene

ilGiornale.it

Le due navi dellehanno portato in Italia in poche ore più di 800 migranti, ai quali si aggiungono gli sbarchi autonomi quotidiani di Lampedusa e della Sardegna. L'hotspot dell'isola siciliana è ...Maquia aggiunge inoltre che una volta che un Paeseun sostegno esterno, può essere ... Le, tra cui quelle cattoliche, sperano nella rapida apertura di corridoi umanitari per l'invio di aiuti ...Dopo un braccio di ferro durato diversi giorni, Ocean Viking ha ottenuto il porto sicuro per sbarcare 549 migranti recuperati in acque internazionali ...Tra una settimana raggiungerà il Canale di Sicilia, mentre Tripoli minaccia le Ong. I promotori: “Ogni vita è preziosa” ...